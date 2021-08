Ortsbegehung mit Sven Wingerter

Lorsch. Der SPD-Bundestagskandidat Sven Wingerter ist am kommenden Samstag zu Gast in Lorsch. Bei einer Ortsbegehung, gemeinsam mit dem SPD-Ortsverein, sollen unter anderem die Themen Bildung, Investitionen in Infrastruktur und zukünftige Wohnkonzepte sowie Kultur angesprochen und diskutiert werden. Die Lorscher Bürger sind eingeladen, sich dem Rundgang anzuschließen. Bei der Begehung werden unter anderem die Wingertsbergschule, die Nibelungenhalle, das alte Feuerwehrgelände und das Klosterareal besucht. Die Ortsbegehung wird mit einem Abschlussgespräch am Marktplatz abgerundet. Die Veranstaltung startet um 14.30 Uhr und dauert etwa 1,5 bis zwei Stunden. Treffpunkt ist der Brunnen am Marktplatz. red

