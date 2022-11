41 Jahre ist nun schon die große Meisterschaft des SC Olympia Lorsch her, als der damaligen Mannschaft von Spielertrainier Ludwig Reinhardt die Meisterschaft in der Bezirksklasse Darmstadt gelang, verbunden mit dem Aufstieg in die Landesliga Süd als damals vierthöchster deutscher Spielklasse.

Nach Initiative von Jürgen Gatscha traf sich nun die alte Olympia-Meistermannschaft im

...