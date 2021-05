Vier der fünf in der Lorscher Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen bilden den Bau- und Umweltausschuss: CDU, Grüne, PWL und SPD. Allein die FDP ist darin nicht vertreten. In der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl im März konstituierte sich das Gremium am vergangenen Dienstag. Zum ersten Vorsitzenden wählten die Mitglieder Olaf Jünge. Die Wahl erfolgte in offener Abstimmung.

