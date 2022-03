Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Lorsch unterwegs

Lorsch. In der Gabelsbergerstraße in Lorsch ist am Montagmorgen (28.03.) ein Motorrollerfahrer nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt worden. Der 26-Jährige fiel gegen 3.20 einer Polizeistreife auf, weil er ohne Licht und Versicherungskennzeichen unterwegs war, wie die Polizei berichtet. Der Mann versuchte sich der Kontrolle, auch teilweise zu Fuß, zu entziehen. Die Beamten waren jedoch schneller und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand und auch keinen Führerschein für das Zweirad besitzt. Zur Klärung des Eigentumsverhältnisses wurde der Motorroller sichergestellt. Nachdem die Anzeigen erstattet und eine Blutentnahme durchgeführt wurden, ist der 26-Jährige zunächst wieder nach Hause entlassen worden. Welche Strafe auf den 26-Jährigen zukommen wird, wird sich nach Abschluss der Strafverfahren zeigen.

