Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Lorscher Schreibwarengeschäft

Lorsch. Ende des Jahres 2021, am 30. Dezember, ist ein Schreibwarengeschäft in der Bahnhofsstraße in Lorsch überfallen worden. Eine 62-jährige Mitarbeiterin wurde dabei verletzt (wir haben berichtet). Die Ermittlungsbehörden suchen nun öffentlich mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidiums Südhessen jetzt in einer gemeinsamen Pressemeldung bekanntgaben.

Der Täter raubte nach Angaben der Beamten rund 5000 Euro. Bevor der Unbekannte das Geschäft verließ, versprühte er Reizgas, wodurch er sich möglicherweise selbst Verletzungen zugezogen hat.

Der Räuber ist nach bisherigen Ermittlungen zwischen 1,75 Meter und 1,85 Meter groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem Pullover. Er trug Sneaker der Marke Victory. Mit einer Maske verhüllte er sein Gesicht. An den Händen trug er schwarze Gummihandschuhe.

Jetzt sucht die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim Zeugen und fragt: "Wer kennt eine Person, auf die die Beschreibung passen könnte? Wer hat Ende Dezember mitbekommen, dass sich ein Mann Verletzungen durch Pfefferspray oder Schürfwunden an den Handknöcheln zugezogen hat? Wer kennt den abgebildeten dunkelblauen Rucksack oder die anderen Gegenstände?"

Die Beamten nehmen sachdienliche Hinweise unter 06252 / 706-0 entgegen.