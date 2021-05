Für den heutigen Mittwochabend (12.) war ursprünglich die Wiederaufnahme der Ökumenischen Abendgebete in Aussicht gestellt worden. Auf dem Klosterhügel, im Kirchenfragment, sollten Menschen wieder unter dem Motto „Iona meets Lorsch“ zusammenkommen. So schnell wie erhofft, wird es aber nun doch nichts mit der erwarteten Lockerung in der Corona-Zeit. Darüber informierte gestern Renatus Keller,

...