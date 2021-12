Neujahrsempfänge haben in Lorsch – im Gegensatz zu den umliegenden Kommunen – keine Tradition. Wenn es schlecht läuft, bleibt das vielleicht auch in naher Zukunft noch so. Erst drei Mal jedenfalls fand ein Neujahrsempfang in der Nibelungenhalle statt, der 2018 Premiere feierte. Nun ist die Veranstaltung bereits zum zweiten Mal in Folge abgesagt, natürlich wegen Corona.

Der Magistrat

