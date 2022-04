Seit Sommer 2021 laufen die Arbeiten zum Neubau des Pumpwerkes Ost in Lorsch. Die Anlage dient dazu, bei Starkregen Mischwasser im Lorscher Stadtgebiet in die Weschnitz zu befördern. Der Magistrat mit Bürgermeister Christian Schönung an der Spitze informierte sich bei einem Besuch auf der Großbaustelle in der Lagerhausstraße über den schnellen Fortschritt der Arbeiten zum Überflutungsschutz

...