Neu: Schnelltest-Zentrum ab heute in der Stadtmitte

Lorsch. Es gibt Lockerungen und Öffnungen – aber fast überall muss ein Corona-Test vorgelegt werden, wenn man daran teilhaben möchte. Wo soll man das nötige tagesaktuelle Zertifikat rasch herbekommen, wenn der Weg zu einem Testzentrum mitunter weit ist? In Lorsch gibt es jetzt kurze Wege für alle diejenigen, die sich in der Stadtmitte aufhalten. Ab heute um 10.30 Uhr öffnet eine Schnelltest-Station im Zentrum. Sie ist als Drive-In für Autofahrer und Fahrradfahrer ebenso nutzbar wie für Fußgänger.

AdUnit urban-intext1

Matthias Lorenz baut sie mit seinem Team von Pandemedic auf. Der Lorscher Geschäftsmann, der bundesweit mehrere Drive-Ins betreibt, freut sich, jetzt auch in Lorsch vom Magistrat grünes Licht erhalten zu haben. Standort ist auf dem Parkplatz Schulstraße 6, zwischen Giebauer Haus und Haus der Vereine, einen Katzensprung vom Marktplatz entfernt.

Täglich wird der Service ab sofort dort angeboten. Die sogenannten Bürger-Tests sind kostenlos. Termine können über www.Corona-Schnelltest-Lorsch.de gebucht werden. Die Teststation werde Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister entlasten, denn die Geschäftsleute müssten sich nun nicht alle einzeln um Testangebote für ihre Kunden kümmern, so Lorenz.

Der Lorscher, Mitglied beim DRK in Weinheim, bietet auch Spuck-Tests an für diejenigen, die den üblichen Abstrich fürchten. Es handle sich um zertifizierte Tests aus Deutschland. Das Testverfahren selbst läuft digitalisiert. Montags bis freitags soll die Station von 7.30 bis 19 Uhr in Betrieb sein, samstags und sonntags später öffnen, aber bis je 19.30 Uhr offen sein. sch

AdUnit urban-intext2