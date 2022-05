Navi und Radio in Lorsch geklaut

Lorsch. Auf das Navigationssystem eines in der Tannenstraße geparkten BMW hatten es Kriminelle in der Nacht zum Freitag gegen 2.15 Uhr abgesehen. Die Täter verschafften sich durch eine aufgebrochene Scheibe Zugang in den Fahrzeuginnenraum und bauten unter anderem das Navigationssystem sowie das Radio aus, so die Polizei.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 8000 Euro. Die Täter flohen unerkannt mit ihrer Beute. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060. pol

