Nächste Blutspende in Lorsch am 10. September

Lorsch. Der nächste Blutspendetermin in Lorsch findet am 10. September von 14 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule statt. Eine Terminreservierung ist notwendig unter https://terminreservierung.blutspende.de.

Spendenwillige, die innerhalb der vorangegangenen zehn Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, werden gebeten, bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.blutspende.de/corona. ml