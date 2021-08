Nach Unfall in Lorsch unerlaubt entfernt

Lorsch. In der Zeit zwischen Donnerstag um 20 Uhr und Freitag um 12 Uhr ereignete sich nach Polizeiangaben in der Hügelstraße gegenüber der Hausnummer 46 ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken aus der Parkreihe einen abgestellten Pkw an der linken Seite des Hecks. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Telefon 06252/7060 in Verbindung zu setzen. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1