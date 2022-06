Strahlender Sonnenschein, sommerliche Temperaturen – das Wetter und die Bergstraßenregion zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Im Freien sitzen und plaudern, flanieren in schöner Umgebung, all das gehört dazu. Da passt die Reihe der Platzkonzerte, die auch in diesem Jahr in Lorsch vom Heimat- und Kulturverein in Zusammenarbeit mit der Stadt angeboten werden, bestens. Unterschiedlichen

...