Musikschüler erfreuen mit Klängen aus dem Garten

Lorsch. Das schöne Wetter lockt nicht nur zahlreiche Besucher in die Gaststätten und Eiscafés rund um den Lorscher Benediktinerplatz und auf den riesengroßen Spielplatz am Birkengarten, auch die Bewohner des Johanniterhauses freuten sich über Sonnenschein und wohlige Temperaturen im Freien. Ein Grund dafür war das Frühlingskonzert der Musikschule Lorsch.

In der Senioreneinrichtung wohnt auch die 86-jährige Irma Erthal. Die Mutter von zwei Söhnen und Oma von vier Enkelkindern kommt aus der Pfalz. Sie lebt seit drei Jahren in Lorsch. Ihr gefiel nicht nur die Musik, sie fühlt sich auch insgesamt hier aufgehoben, berichtet sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

Bei strahlendem Frühsommerwetter hatten Ursula Knigge, Leiterin des Sozialdienstes des Johanniter-Hauses, und Petra Weis, Repräsentantin der Musikschule Stadt Lorsch, die Bewohner zur Eröffnungsveranstaltung der diesjährigen Gartenkonzertreihe begrüßt. Die war im vergangenen Jahr ins Leben gerufen worden, um den Senioren auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein wenig Abwechslung bieten zu können.

Da die üblichen Veranstaltungsformate derzeit nicht möglich seien, habe die Musikschule das Projekt „Klänge aus dem Garten“ kreiert. Dadurch sollten die Menschen weiterhin Anteil haben an den musikalischen Fortschritten und der Musizierfreude der jungen Künstler, erklärte Petra Weis, die auch das Konzert moderierte. „Auch für die Musikschüler ist es derzeit etwas Besonderes, vor Publikum zu spielen, denn durch die Corona-Krise sind die üblichen Vortragsformen von Musikschulen nicht umsetzbar“.

Etwa 50 Zuhörer lauschten im Garten, teilweise auf Rollstühlen sitzend, auf Balkonen und an geöffneten Fenstern den musikalischen Darbietungen. Auch einige Verwandte und Freunde der jungen Musiker waren gekommen.

Die fünf Schülerinnen und zwei Schüler gehören der Klavierklasse von Petra Weis und der Violinklasse von Sorin-Dan Capatina an. Sie trugen Stücke in unterschiedlichen Besetzungen vor – solo am Klavier oder vierhändig, Violine solo, mit Klavierbegleitung oder als Violinduo. Natürlich durfte Gesang nicht fehlen. Frühlingsklänge wie „Der Mai ist gekommen“, gespielte von den Violinistinnen Selina Macholdt und Annabelle Bechtel, eröffneten den Reigen. Lieder wie „Komm, lieber Mai“ und „Grüß Gott, du schöner Maien“ wurden von den Bewohnern begeistert mitgesungen und beklatscht. Werke aus dem klassischen Repertoire wie die Variationen über ein Thema von Rossini von Charles Dancla, gespielt von der zwölfjährigen Selina Macholdt, und Kompositionen von Josef Suk und Franz Schubert sowie dem Spanischen Tanz op. 12 Nr. 2 von Moritz Moszkowski wurden von Annabelle Bechtel zum Klingen gebracht. Sie wurden von Petra Weis am Klavier begleitet.

Die jungen Klavierschüler hatten sich ihre Lieblingswerke, Filmmusik und Ragtime, selbst ausgesucht. Lena Sonnabend spielte „Sur le fil“ des französischen Filmkomponisten Yann Tiersen, Victoria Stadler präsentierte „Autumn Sketch“ des amerikanischen Komponisten William Gillock. Simon Daniel wählte das ganz besondere Ragtimestück „Kitten On The Keys“, komponiert von Zez Confrey vor 100 Jahren, in der Blütezeit des Ragtime.

Rosen als Dankeschön

Das vierhändige Klavierspiel der Geschwister Lena und Yasmin Sonnabend mit „Viva la Musica“ von der russischen Konzertpianistin Oxana Krut sowie der weltberühmte „Blumenwalzer“ aus Tschaikowskis „Nussknacker“, vorgetragen von den Geschwistern Annalena und Simon Daniel, waren weitere Höhepunkte des Programms. Am Ende überreichte Ursula Knigge allen Mitwirkenden Rosen als Dankeschön und ein kräftiger Schlussapplaus verabschiedete die Musikschüler und Petra Weis.

„Die Gartenkonzerte gehören zum intergenerativen Kooperationsprojekt der Musikschule Stadt Lorsch mit dem Seniorenheim. Beide Institutionen wollen damit Orte der Begegnung schaffen zwischen den Generationen und eine klingende Brücke stiften zwischen Jung und Alt. Musik und Gemeinschaft tun allen Generationen gut“, sagte Petra Weis.