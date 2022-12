Musikalischer Kultursalon zum Jahresausklang

Lorsch. Mia Pittroff tanz gekonnt zwischen den Genres. Die gebürtige Fränkin und Wahlberlinerin lässt sich kaum verorten und bewegt sich souverän im Spannungsfeld zwischen Kabarett und Comedy. „Wahre Schönheit kommt beim Dimmen“ heißt ihr aktuelles, drittes Soloprogramm. Im Lorscher Kultursalon erfreute das Landkind mit Großstadtflair ihr Publikum mit lakonisch geschlenzten Pointen und sprachmächtig inszenierten Alltagsbildern.

Die Reihe läuft, das Theater Sapperlot meldete ein volles Haus. Für die Jahresabschiedsvorstellung hatte Moderator Daniel Helfrich ein betont musikalisches Menü seiner Mix-Show komponiert. Würzig ausgarniert mit eigenen Songs über die flackernden Biografien von Kerzen (der Vater stirbt an Burnout) und anderen kabarettistischen Offensiven am Klavier, mit denen der Entertainer die Zuschauer bei Laune hielt. Und mit Mia Pittroff hatte er eine erfahrene Poetry-Slammerin eingeladen, die treffsicher die Randerscheinungen des Alltags skizziert und dabei erfrischend unprätentiös und gefühlvoll agiert.

In Lorsch erläuterte sie, warum sich Eltern auf dem Weg heim zum anstrengenden Nachwuchs über jede Verspätung der Deutschen Bahn diebisch freuen und dass man sich als Erstgebärende Mitte 30 fragen lassen muss, warum man denn allzu früh die Mutterschaft anstrebt. Mit buddhistischer Ruhe und präzisem Blick auf das Leben skizziert sie ein facettenreiches Panorama aus skurrilen Miniaturen und in Blümchenpapier verpackten, ziemlich subversiven Angriffen auf den vermeintlich guten Ton. Auf der Bühne gelingt der Frau aus Bayreuth (Jahrgang 1980) die anspruchsvolle Balance zwischen leichter Kost und ballaststoffreichem Kabarett, das sich traut, der „political correctness“ auch mal ans Schienbein zu treten. Am 27. Januar kann man in Lorsch das komplette Solo erleben.

Die Ouvertüre des Abends oblag Bernd Barbe. Der Musiker aus Homberg servierte interaktive Songs über kochfaule Ehefrauen, gut ausgestattete Nachbarn und Missgeschicke in nordhessischen Großstädten („Schlamassel in Kassel“). Lieder im Latzhosen-Look – immer frech, manchmal rotzig und subtil antiautoritär. Der Song über den spießigen Finanzbeamten, der eines Tages beim Mähen seltsame Pilze entdeckt und – diese inhalierend – ein neues, sehr entspanntes Leben mit rosa Brille beginnt, war ebenso hintersinnig herzlich wie das Stück über eine vermeintlich intellektuell befeuerte Liebe zu einer Buchhändlerin: Doch in Wahrheit ist das musikalische Ich nur ganz banal auf die beiden prallen Argumente in der Bluse scharf.

Duo ist ein Kind der Pandemie

Ein Lichtblick in der Musikszene ist die Weinheimer Songwriterin, Sängerin und Pianistin Lenya Krammes. Mit der Formation Iron Balloon hat die 36-jährige Popkünstlerin nach „Bartender´s Eve“ ein neues Projekt mit dem Jazzdrummer Tobias Stolz ins Leben gerufen. Ein Kind der Pandemie, wie sie im Sapperlot erzählt. Sanfte Gitarren und melodisch eingängige Piano-Sounds werden von einer sehr intensiven und melancholisch benetzten Stimme angeführt. „Mein Rucksack ist leicht, aber mein Herz schwer“, singt Lenya Krammes auf Englisch in „Faceless Woman“ über die Seele in schweren Zeiten. Auch „Soulshake“ stammt vom aktuellen Minialbum „songs about eve – pt.1“. Das Lorscher Gastspiel als Duo überzeugte mit hoher Musikalität und einem intimen Klangerlebnis in „Wohnzimmer-Atmosphäre“.

Vierter im Bunde war der Comedian, Moderator, Entertainer, Zauberkünstler und Autor Peter Löhmann aus Oldenburg. Der etwas aufgedrehte Wahl-Schweizer inszenierte in Lorsch einen Mix aus energiegeladener Conférence, schnellen Publikumsoffensiven und interaktivem Erinnerungssport für die Fraktion Ü50, die er mit Retrospektiven über eisenhart klebende Prilblumen, vitaminreichen Aufputschmitteln für Halbwüchsige (Sanostol) und Kittelschürtzen-Omas unterhielt, die immer ein Taschentuch dabeihaben, um dem Enkel mit speichelgetränktem Stoff das Gesicht zu putzen. „Meine hat da regelrecht hineingerotzt.“ Löhmann erzeugt Bilder im Kopf, die man nicht immer mit nach Hause nehmen mag. Im Lorscher Theater Sapperlot hat die niedersächsische Rampensau aber für ein sehr stimmungsvolles Finale gesorgt.