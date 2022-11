Das Lorscher Mütter- und Familienzentrum („Mütze“) ist nicht mehr in den langjährig genutzten Räumen in der Schulstraße zu finden. Bereits vor zwei Jahren erfolgte der Umzug des Vereins in einen Neubau in der Dieterswiese.

Wegen der Corona-Krise gab es noch wenig Gelegenheiten für Interessierte, das neue Zuhause kennenzulernen. Am Samstag (19.) aber wird zum Tag der offenen Tür

...