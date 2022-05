Der Einladung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen des SPD-Unterbezirks Bergstraße (AsF) „zu einem entspannten Boule-Nachmittag bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein am Birkengarten in Lorsch“ hatten 13 Mütter mit acht Kindern und zwei Männer Folge geleistet. Sie trafen sich an den dortigen Boule-Bahnen und informierten sich zunächst einmal über das beabsichtigte Geschehen.

