Lorsch. Man kann es sich heute kaum mehr vorstellen, aber es ist noch nicht lange her, als in Lorsch „Ruhige Wochenenden“ eingeführt wurden. Der von den Stadtverordneten allseits befürwortete Beschluss sollte dafür sorgen, dass in der beliebten und gut frequentierten Innenstadt in der Sommerzeit nicht täglich zuviel unterhaltsamer Betrieb im öffentlichen Raum herrschte, die Anlieger dort auch ab und an auch einmal ihre Ruhe genießen können. Das klappte. 2019 wurden erstmals fünf veranstaltungsfreie Wochenenden festgelegt, 2020 waren es vier.

Beratung wurde überflüssig

Im Herbst vorigen Jahres sollte ursprünglich darüber beraten werden, ob es auch 2021 wieder „Ruhige Wochenenden“ geben soll – aber diese Beratung hat sich durch Corona natürlich erübrigt. So viel Ruhe wie zuletzt war nie im Zentrum.

Die neuen Müllschlucker fassen mehrere hundert Liter Abfall. Aus Versehen sollte man nichts entsorgen, denn rausklauben lässt sich dann nichts mehr. © Zelinger

Man darf davon ausgehen, dass sich die allermeisten Lorscher wieder mehr Leben im Herzen ihrer Stadt herbeisehnen. Bei der Verwaltung zumindest scheint man davon auszugehen, dass die Menschenleere am Benediktinerplatz kein Dauerzustand bleiben wird. Es wurden dort jedenfalls neue Mülleimer aufgestellt, und zwar richtig große.

„Big Belly“ heißt das Modell, von dem jetzt zwei Exemplare im Bereich vor dem Klostergelände platziert wurden. Die großen grauen Abfallbehälter stehen zum einen am Aufgang zum Paul-Schnitzer-Weg, einen Katzensprung von der Königshalle entfernt, zum anderen nahe beim großen vergoldeten Kruzifix am Haus Lorbacher.

Angeschafft wurden die neuen Müllbehälter vor allem deshalb, weil die bisherigen Körbe immer viel zu schnell voll waren. Wer sich im Zentrum Essen holt und anschließend zum Beispiel zwei große Pizzakartons entsorgen will, hat einen der kleinen Mülleimer, die an den Laternenmasten am Benediktinerplatz hängen, schnell an die Kapazitätsgrenze gebracht. Rund 35 Liter können die Körbe aufnehmen, so Hauptamtsleiter Ralf Kleisinger auf Nachfrage.

Welche Menge an Abfall der Big Belly genau packt, war zwar gestern im Stadthaus nicht auf Anhieb bekannt, dass es sich um „sehr, sehr viel mehr“ handelt, konnte Kleisinger aber versichern. Das hat die Praxis erwiesen. Vor zwei Jahren waren die über einen Meter großen Müllschlucker schließlich in Lorsch getestet worden. Ein wichtiges Ergebnis: Das Team vom Betriebshof musste dank des großen Fassungsvermögens der neuen Modelle nicht mehr jedes Wochenende frühmorgens rausfahren, um die Eimer am Benediktinerplatz zu leeren, die Mülltüten zu wechseln.

Getestet wurde sechs Wochen lang vor der Corona-Krise, zu einer Zeit, als gut Betrieb war in der Lorscher Stadtmitte. Zu den Besonderheiten des Big Belly gehört es, dass er sich meldet, wenn er überzulaufen droht. Wenn der Füllstand zu rund 80 Prozent ausgelastet ist, schickt der solarbetriebene Müllsammler eine E-Mail zum Betriebshof. Wenn die Mitarbeiter, die jedes Wochenende frühmorgens die Stadt sauber machen, bevor die meisten Lorscher auf den Beinen sind, nicht jedes Mal auch die Abfalleimer am Benediktinerplatz ansteuern und die Säcke austauschen müssen, spart das Zeit – und Geld.

Die modernen Mülleimer sind nicht gerade zum Schnäppchenpreis zu haben. 51 000 Euro kostete die Lieferung mit insgesamt zehn neuen Behältern, drei davon gehören zum Modelltyp, der am Benediktinerplatz steht. Dafür kann der Big Belly aber auch einiges, was die herkömmlichen Müllkörbe nicht können. Er presst den Abfall gleich nach dem Einwurf zusammen und schafft so über längere Zeit viel Platz in seinem Innern.

Fußtritt für die Hygiene

Hygienisch sind die neuen Modelle ebenfalls, was in Zeiten von Corona besondere Bedeutung hat. Bei den in Lorsch aufgestellten Modellen muss man jedenfalls noch nicht mal den Griff anfassen. Es reicht ein Tritt auf das Fußpedal und die große Klappe öffnet sich.

Mit dem Müll kommt man auf diese Weise nicht in Berührung. Auch Wespen haben es im Gegensatz zu den üblichen Müllkörben nicht leicht, an Pizza- oder an Speiseeisreste zu gelangen. Für Raucher gibt es zudem eine Extra-Öffnung, in die sie ihre Zigarettenstummel einwerfen können.

Rausholen aber kann man nichts mehr, falls man aus Versehen in Gedanken etwas in den Müll geworfen haben sollte. Die Behälter sind abgeschlossen. Und einen Schönheitspreis verdienen die praktischen Alleskönner auch nicht gerade. Die graue Außengestaltung könnte bei Bedarf aber noch verändert werden, erklärt Ralf Kleisinger.

In großen Städten anderswo sind Modelle wie Big Belly schon lange üblich. Mancherorts in südlichen Ländern sind auch im Boden versenkbare Mülleimer in Betrieb, weiß man im Lorscher Hauptamt. Im Kreis Bergstraße sind die modernen Müllfresser allerdings noch nicht verbreitet, weiß man in Lorsch auch.

Die althergebrachten Mülleimer werden auf dem Benediktinerplatz wahrscheinlich trotzdem noch gut zu tun haben. Abgebaut sind die kleinen Körbe dort jedenfalls noch nicht alle. Am dahinter liegenden Klostergelände ist das anders. Auf dem großzügigen Grünareal der Welterbestätte hat man Abfallkörbe bekanntlich vor einigen Jahren bewusst demontiert.

Gibt es überhaupt keine Mülleimer mehr, reduziere dies die Abfallmenge automatisch, so die Philosophie, die dort nach Auskunft der Welterbestättenleitung funktioniert. Alle anderen, die noch Müll entsorgen müssen, werden jetzt hoffentlich die neuen Behälter nutzen.