In einem beliebten Lied wird die Herstellung von Most aus Wein besungen: „Aus der Traube in die Tonne, aus der Tonne in das Fass. Aus dem Fasse dann o Wonne, in die Flasche in das Glas“. Abgewandelt auf Äpfel war es das, was der Lorscher Obst- und Gartenbauverein jetzt bei seinem ersten Kelterfest der Öffentlichkeit demonstrierte.

Äpfel wurden auf einer Streuobstwiese frisch vom Baum

...