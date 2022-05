Morgen beginnt die Saison im Lorscher Waldschwimmbad

Von Nina Schmelzing

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lorsch. Viele Bergsträßer, die regelmäßig das Lorscher Schwimmbad besuchen, dürften vorgesorgt und ihre Eintrittskarte für die bevorstehende Saison schon gekauft haben. Vorige Woche wurde die Kasse am Freibad bereits für diejenigen geöffnet, die Dauerkarten erwerben wollten - und viele Interessierte nutzten den Vorab-Termin. Wenn ab morgen (6.) der reguläre Betrieb beginnt und man dann wieder täglich seine Bahnen ziehen kann, verlieren die Stammgäste so jedenfalls keine Zeit mit eventuellem Anstehen vor dem Ticketschalter.

Aufwändig geplant werden muss ein Freibad-Besuch ohnehin nicht mehr. Alle Pandemie-Auflagen jedenfalls - etwa das lästige Reservieren von Besuchszeiten - fallen diesmal weg. Eine Saison wie vor der Corona-Krise sei zu erwarten, heißt es in Lorsch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Keine Wartezeiten mehr

Über die Winterpause wurde im Freibad gearbeitet. Sofort ins Auge fallen etwa die neuen Umkleiden im Damenbereich. Die sehr in die Jahre gekommenen orangefarbenen Einzelkabinen wurden durch blaue Modelle ersetzt. Ihre Anzahl wurde zudem deutlich vergrößert, fast verdoppelt. Längere Wartezeiten davor müssen die Badegäste deshalb nicht mehr in Kauf nehmen. Denn immerhin 14 Kabinen stehen jetzt dort Tür an Tür im Eingangsbereich bereit.

Die Umkleiden auf der anderen Seite des Freibads, für Herren ausgewiesen, sind dagegen unverändert. Noch in Schuss sind sie auch deswegen, weil sie weniger stark genutzt werden als die Damenkabinen. Kleine Kinder marschieren schließlich fast immer mit in die Frauen-Umkleiden. Abgesehen von den Sammelkabinen gibt es für alle diejenigen, die sich nur um sich selbst kümmern müssen und schnell sein wollen, außerdem auch weiterhin die nur mit einem Vorhang versehenen Umkleiden näher an den Schwimmbecken.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ersetzt wurden auch die Schließfächer, so Maximilian Höbel vom Bauamt. Außerdem wurden Wände neu geweißelt, Teile der Solaranlage auf dem Dach neu eingepasst und Rasensprenger getauscht. „Jedes Jahr verschwinden welche“, erfuhren die Mitglieder des Magistrats, die sich jetzt über die Fortschritte im Waldschwimmbad informieren ließen.

Die markante Brücke zwischen Schwimm- und Nichtschwimmerbecken ist ebenfalls erneuert. An der reinen Holzkonstruktion waren, verursacht durch das Chlorwasser, häufig Nachbesserungsarbeiten nötig. Jetzt wurde der Unterbau durch Stahlelemente ersetzt.

Vielerorts wurde bereits über veränderte Wassertemperaturen diskutiert. Um Energie zu sparen, gerade auch wegen des Ukraine-Krieges, soll sie mancherorts leicht um ein oder zwei Grad heruntergedreht werden. Die Wassertemperatur in den Becken in Lorsch soll aber unverändert bleiben. Auf 23 Grad belief sie sich bisher - und das wird Besuchern auch für diese Saison versprochen. Diese Erwärmung über Gas sei vertraglich festgelegt, so Bürgermeister Christian Schönung auf Nachfrage.

Jährlich investiert die Stadt 200 000 Euro in den Erhalt des Schwimmbads, erinnert die Verwaltung. Aus dem Förderprogramm „Swim“ des Landes Hessen wurde Lorsch mit einem Zuschuss in Höhe von 108 000 Euro bedacht. Die geplante Sanierung der Filteranlage konnte allerdings nicht bis zur Saisoneröffnung umgesetzt werden. Der Auftrag sei Anfang des Jahres erteilt worden, berichtete Hauptamtsleiter Ralf Kleisinger. Die Erneuerung werde nun unmittelbar nach dem Ende dieser Saison im September erfolgen. Die Sanierung soll unter anderem auch eine deutliche Energieeinsparung bewirken.

Bahnen bleiben markiert

Eine Maßnahme aus der Zeit der Corona-Auflagen wird übrigens weitergeführt, und zwar gerne: die Einteilung des Schwimmer-Beckens in abgeteilte Bahnen. Die Markierungen mit eigenen Bahnen für Schnellschwimmer und diejenigen, die es gemütlicher angehen lassen, sei allseits gut angekommen, so Schönung. Badegäste kommen sich so nicht in die Quere, auch Rückenschwimmen ist einfacher möglich.

Die Eintrittspreise im Freibad sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Geöffnet ist ab Freitag (6.) täglich von 8 bis 20 Uhr.