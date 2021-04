Lorsch. Zufriedene und qualifizierte Mitarbeiter sind wichtige Erfolgsfaktoren für Unternehmen. In einem Seminar der Kreisvolkshochschule Bergstraße lernen die Teilnehmer Grundlagen effektiver Mitarbeiterführung kennen. Die Referentin stellt Führungsaufgaben vor und vermittelt Werkzeuge und Methoden, die in der Führungsarbeit eingesetzt werden können. Das Seminar läuft am Samstag, 10. April, von 9 bis 17 Uhr und am 11. April (Sonntag), von 9 bis 15 Uhr, im Haus Löffelholz, Römerstraße 16, in Lorsch.

Interessenten melden sich bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße an: telefonisch unter 06251/17296-0 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de. red