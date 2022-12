Mit Formtief ins Derby

Lorsch. Vor wenigen Wochen noch standen die Handballerinnen der FSG Lola als Aufsteiger in der Spitzengruppe der Bezirksoberliga und nicht wenige Trainer in der Liga sahen das Team als Titelkandidaten. Inzwischen, nach drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen, ist die Mannschaft von Trainer Dieter Petermann vor dem schweren Heimspiel und Derby gegen den SV Erbach am Sonntag (16 Uhr) auf Rang fünf abgerutscht. Die Erbacherinnen sind nach Zählern gleichauf, liegen dank des besseren Torverhältnisses aber auf Platz vier.

„Für uns ist das ein ganz wichtiges, richtungsweisendes Spiel“, meint Petermann vor der letzten Partie vor der Weihnachtspause. „Gewinnen wir, gehen wir mit 12:8 Punkten ins neue Jahr und haben Luft nach unten. Verlieren wir, rutschen wir noch einmal ab und dann kann man auch ganz schnell in eine Abwärtsspirale geraten“, warnt er eindringlich. Vor den Erbacherinnen hat er indes großen Respekt: „Die haben in den vergangenen Wochen alles abgeschossen. Das Momentum liegt eindeutig auf deren Seite“, so Petermann.

Koob und Gärtner wieder fit

Immerhin können die Lolas wieder aus dem Vollen schöpfen, Linksaußen Nadine Koob steht ebenso wieder im Kader wie Rückraumspielerin Nadine Gärtner, die beide bei der 17:20-Niederlage in Heppenheim schmerzhaft vermisst wurden. „Da haben wir zwar verloren, aber ein wirklich gutes Spiel gemacht. So müssen wir nun auch gegen Erbach auftreten“, betont Petermann. me