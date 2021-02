Lorsch. Bei der ersten Altpapiersammlung der Freiwilligen Feuerwehr von Lorsch hatte sich der Vereinsvorstand entschlossen, wegen der Corona-Einschränkungen keine Straßensammlung in der Klosterstadt durchzuführen. Es gab den Hinweis auf die Container am Feuerwehrhaus und zwei Telefonnummern, bei denen sich die Einwohner melden durften, die nicht selbst in der Lage waren, Altpapier dort zu entsorgen.

Das waren, so erklärte es jetzt Franz Josef Schumacher, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, insgesamt 15 Personen, meistens Senioren. Dazu gehörte auch eine Frau, die älter war als 80 Jahre und ein älterer Mann, der gerade nach einer Operation aus dem Krankenhaus entlassen worden war und nicht schwer heben durfte.

Der Lorscher hatte viel Papier in der Garage gestapelt und das wurde von der Feuerwehr mit einer Sackkarre abgeholt. Weil nur 15 Personen angerufen hatten, fuhr Franz Josef Schumacher allein mit seinem Traktor mit Anhänger durch die Stadt. Zwei Stunden dauerte diese Altpapier-Tour, beginnend im Lagerfeld und abschließend in der Heinrichstraße.

Dann musste der Vereinschef das eingesammelte Altpapier noch abladen und in die Container am Feuerwehrhaus entsorgen. Die Menschen, bei denen das Papier direkt abgeholt wurde, bedankten sich unter anderem mit zwei Kasten Bier für die Freiwillige Feuerwehr.

Insgesamt 145 Tonnen gesammelt

Insgesamt habe die Lorscher Wehr im vergangenen Jahr 145 Tonnen Altpapier gesammelt, berichtete Franz Josef Schumacher. Man hoffe, dass die Corona-Pandemie bis zum nächsten Sammeltermin – geplant ist er Ende Mai – soweit vorüber sei, dass wieder eine übliche Straßensammlung durchgeführt werden könne. ml