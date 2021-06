Auch in Lorsch ist die Nachfrage nach Wohnraum hoch. Bevor ein weiteres Neubaugebiet erschlossen wird, soll das Angebot unter anderem mit sogenannter Nachverdichtung wachsen. Eine solche Bebauungsplanung ist bekanntlich für den Bereich zwischen Kriemhilden- und Oberstraße vorgesehen.

In dem Wohngebiet soll Eigentümern das Recht für An- und Ausbauten sowie Bebauung in zweiter Reihe

...