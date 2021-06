Lorsch. Eltern künftiger Grundschulkindern hatten sich darüber beschwert, dass in der Schülerbetreuung der Wingertsbergschule Plätze fehlen. 40 Familien erhielten Absagen (BA berichtete). Die SPD-Fraktion hat dazu eine Anfrage an den Magistrat geschickt. Die Sozialdemokraten wollen wissen, ob es von Seiten des Magistrats Lösungsvorschläge gibt und ob es grundsätzlich möglich wäre, mit dem Familienzentrum Bensheim das Angebot in städtischen Gebäuden zu erweitern.

