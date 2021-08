Üblicherweise hat die Lorscher Bücherei in den Sommerferien geschlossen. Wie schon im vergangenen Jahr machte das ehrenamtliche Team aber auch in diesem Sommer eine Ausnahme von der Regel: Unter anderem den Familien, die wegen Corona nicht in den Urlaub gefahren sind, wollte das Bücherei-Team mit einer dreiwöchigen Öffnung der Ausleihe auch in den Ferien eine Freude machen, denn Lesen geht

...