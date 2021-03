Verkehrssicherheit und der Schutz von Fußgängern ist ein wichtiges Thema auch in Lorsch. Sei es in der Heppenheimer Straße zwischen den Wohnbaugebieten Asturien und Wiesenteich oder vor der neuen Kindertagesstätte in der Dieterswiese. „In Lorsch werden immer wieder neue Fußgängerüberwege ausgewiesen, um allen Bürgern, aber insbesondere auch Kindern und Jugendlichen ein gefahrloses Queren von

...