Den beliebten und von der Pfarrei St. Nazarius organisierten Laternenumzug wird es auch in diesem November nicht geben. „Dieses Jahr können wir von der Pfarrei leider keinen öffentlichen Martinsumzug anbieten“, heißt es von Seiten der Lorscher Katholiken. Eine Begründung findet sich in der Gottesdienstordnung nicht. Fragt man in der Pfarrei nach, erfährt man, dass Corona und die

...