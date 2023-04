Markt ist in Lorsch diesmal schon an Gründonnerstag

Lorsch. Üblicherweise ist freitags Wochenmarkt in der Lorscher Innenstadt. Wegen Ostern findet der Wochenmarkt in dieser Woche jedoch bereits am Gründonnerstag (6.) von 8 bis 13 Uhr statt.

Begrüßt wird auch ein neuer Beschicker, ein Lorscher Unternehmen mit Sitz im Gewerbegebiet Daubhart, das regionale und nachhaltig produzierte Waren präsentiert und künftig einmal im Monat beim Wochenmarkt dabei sein will. Im Angebot sind in dieser Woche Blumensamen, Ostertüten, Rucksäcke und Dekoartikel aus Holz. red/Archivbild: Neu

