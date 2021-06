Marionettenspiel ersetzte Übernachtung

Lorsch. Die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt im Herzen von Lorsch macht immer wieder mit besonderen Aktionen auf sich aufmerksam. Dabei stehen die Kinder stets im Mittelpunkt. „Feste Termine, Veranstaltungen und situative Anlässe machten auch das letzte Kindergartenjahr für unsere Großen zu einer erlebnisreichen und spannenden Zeit“, sagt Leiterin Corinne Striebel. Jetzt stand die Verabschiedung von 30 Mädchen und Jungen an, die nach den Sommerferien in die Schule kommen werden. Sie hatten sich selbst den Gruppennamen „Delfin“ ausgesucht. Traditionell wird dazu eine Übernachtung organisiert, auf die sich die Mädchen und Jungen freuen.

„In diesem Jahr gab es für sie zum Abschied eine Übernachtung ohne Übernachtung, einen Delfinabend“ sagte Corinne Striebel. „Das ist doch besser als gar nichts“, lauteten die Worte von Greta (6).

Wegen Corona in zwei Gruppen aufgeteilt, wurde fleißig mit den Kindern geplant und gemeinsam abgestimmt. Es gab es ein „Nudel-Soßen-Fest“ und ein „Überraschungsfest.“ Außerdem wurden traditionelle Übernachtungsinhalte an beiden Festtagen aufgegriffen: Eine Wanderung mit Fragen, Aufgaben und Rätseln individuell geschrieben für jedes Kind, ein Schatz mit geheimnisvollen Diamanten, ein gemeinsames Abendessen an einer gedeckten Tafel, sowie ein Gute-Nacht-Theater. Das entpuppte sich als Höhepunkt. Zu den beiden Theater-Abenden war auch jeweils ein ein Elternteil pro Kind eingeladen.

Vorgetragen und mit Marionetten dargestellt, wurde die Geschichte von einem Zwerg mit Namen „Liputto“. Aktiv waren dabei die Erzieherinnen Jacqueline Isinger, Christine Lerch und Angela Jakob. Von ihr stammte diese Gute-Nacht-Geschichte. Sie hatte daraus ein Theaterstück entwickelt. Es handelt von dem quengeligen Nachwuchs in einem Vogelnest, einem Eichhörnchen und dem Zwerg Liputto, dem die Vogeleltern als Dank für seine Hilfe eine Feder schenken. Auch die Kinder erhielten eine Feder zum Abschied. Das Stück wurde eindrucksvoll gespielt und es entstand eine friedliche Atmosphäre. Zum Schluss sangen alle gemeinsam das Schlaflied „Schlaf, Anne, schlaf nur ein“. Leise und von den Eindrücken des Abends beseelt, gingen die Kinder mit ihren Eltern und ihrer Traumfeder nach Hause.

