Ihren 95. Geburtstag feierte am Montag die gebürtige Lorscherin Margot Schuchmann, geborene Heiser, in ihrem Elternhaus in der Landgrabenstraße.

Die Jubilarin absolvierte nach ihrer Entlassung aus der Lorscher Volksschule das Landjahr bei der Familie Adam Koob in der Moltkestraße, mit der sie auch danach über viele Jahrzehnte ein gutes und herzliches Verhältnis pflegte. Anschließend

...