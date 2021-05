Luther-Haus soll 2022 abgerissen werden

Lorsch. Gut besucht war die Gemeindeversammlung der evangelischen Kirche. Der ursprünglich geplante Termin Anfang des Jahres war wegen Corona verschoben worden. Nun war eine Zusammenkunft im Kirchgarten möglich. Dabei stellten sich nun auch die 13 Kandidaten für die Kirchenvorstandswahl im Juni vor (ausführlicher Bericht folgt). Diejenigen, die dem neuen Gremium angehören werden, können sich in ihrer Amtszeit auf eine besonders spannende Aufgabe freuen: Sie werden sich unter anderem mit ihrem Gemeindezentrum befassen dürfen.

AdUnit urban-intext1

Neuer Treffpunkt Das neue Gemeindehaus der evangelischen Kirche soll mehr Möglichkeiten bieten als das bisherige Martin-Luther-Haus. Mit etwa 320 Quadratmeter Nutzfläche wird der Neubau zwar nicht mehr Platz als das Bestandsgebäude bieten, aber einen vorteilhafteren Grundriss aufweisen. Pfarrer Renatus Keller erinnerte an das Konzept für einen Treffpunkt für mehrere Generationen und Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religion. Ein Kirchencafé soll Begegnungen nicht nur an Sonntagen selbstverständlich machen. Auch ein Mittagstisch für Senioren ist angedacht. Mehrere junge Familien hätten den Garten der evangelischen Kirche am Wingertsberg erst vor Kurzem für sich entdeckt, berichtete Keller. Das Gelände ohne Straßenverkehr sei besonders für kleinere Kinder sehr attraktiv, hätten junge Mütter erklärt. „Wir wollen nicht nur für uns sein, sondern uns öffnen“, gab Renatus Keller als Devise für die neue Begegnungsstätte aus, die auch ein Zeichen für die Lebendigkeit der Gemeinde setzen soll. Die Lorscher Kirchengemeinde hat derzeit knapp 2700 Gemeindemitglieder. sch

Immobilien im Blick

In Kirchengemeinden vielerorts wird derzeit der Bedarf für Immobilien überprüft und es wird über mögliche Reduzierung beraten. Das ist bei den Protestanten nicht viel anders als bei den Katholiken. Manche Mitglieder von St. Nazarius machen sich bekanntlich Sorgen um die Zukunft des Paulusheims. Bei den Lorscher Protestanten steht längst fest, dass ihr Martin-Luther-Haus abgerissen wird. Sicher ist allerdings auch, dass es einen Neubau am Wingertsberg geben wird. Es sei unstrittig, dass ein Gemeindezentrum gebraucht werde, betont Pfarrer Renatus Keller. Man sei glücklich, dass dies allgemein so gesehen werde.

Pfarrer Keller und Klaus Schwab in seiner Funktion als Vorsitzender des Bauausschusses informierten über den Sachstand. Rund 1,7 Millionen Euro wird der Neubau am Wingertsberg kosten, der ein Treffpunkt für Menschen aller Generationen und Kulturen werden soll. Dass zu Weihnachten vorigen Jahres ein Zuwendungsbescheid über 805 000 Euro von Bund und Land eintraf, daran erinnerten die beiden Redner gerne noch einmal. Es sei eine gelungene Überraschung gewesen – mit einer Förderung in dieser Höhe habe nicht jeder gerechnet.

Eine Sanierung des Martin-Luther-Hauses lohne sich dagegen nicht, wiederholte Renatus Keller die Einschätzung von Experten wie Architekten. Das Gebäude, errichtet in den 1960er Jahren, genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. Die Raumaufteilung ist ungünstig, es gibt energetische und akustische Probleme, das Haus ist nicht barrierefrei. Die Planung für einen Neubau wurde bereits vor zwei Jahren bei einer Gemeindeversammlung der Kirche vorgestellt. Damals wurde ein Antrag aus Lorsch aber im Städteförderprogramm des Landes nicht berücksichtigt. Erst über einen erneuten Antrag hatten die Lorscher dann Erfolg. Sie wurden ins Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ aufgenommen.

AdUnit urban-intext2

Die 805 000 Euro seien ein „extrem hoher Betrag“, wurde bei der Gemeindeversammlung erfreut festgestellt. Viele Projekte anderswo würden weniger bezuschusst. Zehn Prozent der zuwendungsfähigen Summe beträgt der städtische Anteil. Schwab dankte Magistrat, Bauamt und den Fraktionen für die Bereitschaft, Mittel von rund 90 0000 Euro für die Finanzierung bereitstellen zu wollen.

Verschiedene Vorgaben gilt es bei Förderprojekten aber einzuhalten. Klaus Schwab berichtete über das baufachliche Prüfverfahren und die „Spielregeln“ für die öffentliche Ausschreibung. Erforderlich sei eine europaweite Ausschreibung unter anderem der Planungsleistungen und der Haustechnik. Es handle sich um ein kompliziertes und zeitaufwändiges Verfahren. Geduld sei daher weiterhin nötig.

AdUnit urban-intext3

Den August nannte Schwab als Termin für die Beauftragung der Architekturleistungen. Die Bauvorbereitungsmaßnahmen sollen in der zweiten Juni-Hälfte beginnen. Dazu gehören auch archäologische Untersuchungen am Martin-Luther-Haus. Klaus Schwab kündigte Grabungen an der Südseite an.

AdUnit urban-intext4

Archäologische Grabungen

Pfarrer Keller beruhigte in der Gemeindeversammlung, man habe bereits mit dem Baggerführer gesprochen. Es solle nicht der gesamte Kirchgarten aufgerissen werden. Gegraben werde in einer Tiefe von maximal zwei Metern. Es sei vernünftig, die archäologischen Grabungen als vorbereitende Maßnahme jetzt durchzuführen. Zu einem späteren Zeitpunkt riskiere man im Falle eines Falles einen Baustopp.

Auch Vorgaben der Landeskirche sind zu beachten. 80 Prozent der Bauleistungen müssten ausgeschrieben sein, bevor der Startschuss in Lorsch genehmigt werde, so Klaus Schwab mit Blick auf die verlangte Kostensicherheit.

Den Baubeginn terminierte Klaus Schwab nun auf das Frühjahr 2022. Anfang nächsten Jahres, wohl im Februar, soll das Martin-Luther-Haus abgerissen werden. Man könnte das Gebäude auch früher abreißen. Man habe sich aber entschieden, das zeitnah zum Baubeginn zu machen. Nach den ersten Planungen hatte das Luther-Haus ursprünglich schon 2020 abgerissen werden sollen.

Klaus Schwab lobte die Zusammenarbeit mit der Stadt Lorsch und die Arbeit, die Kirchenvorstandsmitglieder bisher geleistet hatten. Unter anderem hob er dabei auch den Förderkreis Gemeindehaus hervor, der sich gebildet hat und dem Gunnar Markert vorsteht. Die engagierte Gruppe will sich um weitere Sponsoren kümmern.

Startschwierigkeiten überwunden

Nach anfänglichen „Startschwierigkeiten“ mit der Landeskirchenverwaltung bewege sich die Zusammenarbeit nun auf einem „hervorragenden Niveau“, fügte der Bauausschuss-Vorsitzende an. Einen ausdrücklichen Dank richtete er dabei auch an Ulrike Scherf. Die stellvertretende Präsidentin der evangelischen Kirche in Hessen ist ein Lorscher Gemeindemitglied und war auch bei der Gemeindeversammlung dabei.

Stellvertretende Präsidentin lobt

Scherf lobte ihrerseits in einer Ansprache die Arbeit in Lorsch. Auch in der Corona-Krise sei es der Lorscher evangelischen Gemeinde gelungen, präsent zu sein und die Gläubigen zu erreichen. Scherf erinnerte an das Verteilen von CDs zu Weihnachten in die Briefkästen der Protestanten. Dieses „mutmachende Beispiel“ habe viele Gläubige berührt. „Wir wollen eine lebendige Gemeinde sein“, bekräftigte Pfarrer Keller.