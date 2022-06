Martin Bechler hat es in wenigen Jahren geschafft, seine Band vom schrammeligen Kneipengig in die ausverkaufte Kölner Philharmonie zu führen. Jetzt gastierten Fortuna Ehrenfeld vor knapp 80 Gästen im Theater Sapperlot in Lorsch. Ein intimes Konzert mit Wohnzimmeratmosphäre, bei dem die Grenzen zwischen Bühne und Auditorium nicht nur in räumlicher Hinsicht verschwommen sind.

Die Musik

...