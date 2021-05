Luftsprünge mit dem Fahrrad, das nur einen einzigen Gang hat

Lorsch. Das Fahrrad, das Anton Siegmund in seiner Freizeit am liebsten fährt, hat weder Licht noch Klingel. Ein Gepäckträger fehlt auch – und vor allem hat es nur einen einzigen Gang. Mit dem so sparsam ausgestatteten Modell kann der 15 Jahre alte Schüler zwar nicht am normalen Straßenverkehr teilnehmen, aber er kann damit eindrucksvolle Sprünge machen – und Tricks in der Luft, die bei manch zartbesaiteten Zuschauer kurz die Nerven flattern lassen. Ähnliche Räder und junge Leute, die mit ihren Dirt-Bikes akrobatisch abheben, wird man in Lorsch wohl bald öfter sehen. Im Ehlried könnte bekanntlich ein Dirtpark entstehen.

Klein, leicht und extrem beweglich

Der Jugendrat setzt sich dafür ein. Anton Siegmund gehört zu den Jungs, die ins Jugendgremium erfolgreich die Idee dazu eingebracht haben. Seit gut zwei Jahren ist der Lorscher ein begeisterter Dirt-Biker. Zuvor war er meist mit dem Mountainbike unterwegs, wie auch sein Vater und seine Schwester. Dann ist er umgestiegen auf das sportliche kleine Modell, das ihm gerade nur knapp übers Knie reicht, aber sehr stabil und extrem beweglich ist – und so leicht, dass er es locker mit einer Hand heben kann. Keine 14 Kilo wiegt es, schätzt er.

Nicht alle Eltern werden angetan sein, wenn es zu einem Gelände für die Radler in Lorsch kommt. Dirt-Biken gilt als Risikosport. Ein unglücklicher Sturz hat einem jungen Mann kürzlich die „Schulter gesprengt“, weiß auch Anton Siegmund. Andererseits: Welche Sportart ist garantiert verletzungsfrei? Er selbst habe sich bislang glücklicherweise noch nie etwas gebrochen, erzählt der Neuntklässler. Er vertraut allerdings auch nicht auf das Glück allein.

Für Biker gibt es unter anderem Rücken-, Brust- und Schulter-Schutzteile. Ein Helm gehört selbstverständlich immer dazu – und werde keinesfalls widerwillig getragen. Biker mit Helm seien vielmehr „cool“, versichert der 15-Jährige. Darin seien sich alle einig. Ohne diese Ausrüstung sei sein Sport „richtig gefährlich“, sagt er bestimmt.

Von der Bewegung an der frischen Luft kann der Schüler schwärmen. Fahrradfahren vermittle ein „Freiheitsgefühl“, sagt er. Dirt-Biken schafft das im Besonderen. Wenn die Könner mit dem Rad über die Rampe rasen und dann mit Schwung in der Luft einen Tailwhip hinlegen, also den Rahmen ihres Bikes blitzschnell einmal vollständig drehen, dann sorgt das für ein Glücksgefühl und einen Adrenalin-Kick, erklären Biker. „Ein tolles Gefühl, das kann man nicht beschreiben“, sagt Anton Siegmund. „Zocken“ am Computer mache ihm dagegen keinen Spaß.

Wer erfahrene Biker sehen will, der kann sie auf den Anlagen in Nachbarstädten erleben, in Bensheim etwa und in Zwingenberg. Die dortige „Bembelbahn“ gibt es schon seit mehr als zehn Jahren und das gut ausgestattete Areal zieht regelmäßig auch Profis an. Natürlich kennt auch Anton Siegmund das Gelände, Mitglied im Radverein „Fuchstrail“ ist er zudem. Für junge Lorscher in seinem Alter ist es allerdings etwas umständlich, mit dem Zug hinzukommen. Anton Siegmund ist froh, wenn seine Eltern ihn fahren und dass sein Großvater ihn unterstützt. Zumal für das Hobby auch einiges vom Taschengeld drauf geht. Für gut gefederte Bikes zahlen begeisterte Sportler vierstellige Summen.

Eine Strecke auch für Anfänger

In Lorsch, macht der Sportler klar, setze sich der Jugendrat für eine einfachere Variante ein, auf der auch Anfänger ihren Spaß haben können und die offen für alle ist. Klappt es wie erhofft, soll es insgesamt drei Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden geben.

Biker pflegten eine gute Gemeinschaft, sagt Anton Siegmund, der das Gauß-Gymnasium in Worms besucht. Man helfe sich gegenseitig, bringe sich die Tricks bei, analysiere die Fahrstile. In der Nibelungenstadt spielt der sportliche Lorscher auch Handball. Vor Corona war er viermal in der Woche beim Training. Derzeit ist die Handballhalle aber zu einem Impfzentrum umfunktioniert.

Wenn Hilfe beim Errichten eines Dirtparks in Lorsch gebraucht würde, würden die Biker ebenfalls mitanpacken, so Anton Siegmund. Die Chancen für den Bau stehen grundsätzlich nicht schlecht. Die jungen Leute freuen sich jedenfalls, dass ihr Anliegen bis in den Magistrat getragen und dort beraten wurde und der Eigenbetrieb mit weiteren Vorarbeiten beauftragt ist.

Bürgermeister Christian Schönung hatte in einer Sitzung des Jugendrats darauf hingewiesen, dass der Aushub, der bei der geplanten Errichtung der Mehrfeldhalle im Ehlried anfällt, möglicherweise gut für die Modellierung eines Dirtparks verwendet werden könnte.

Wenn zur Pflege des Parks die Gründung eines Vereins erforderlich wäre, würden sich die jungen Leute auch darum kümmern, ist Anton Siegmund überzeugt. Wer Barspins zeigen will, das Drehen des Lenkers in der Luft, oder gar einen Three-sixty, eine 360-Grad-Drehung um die eigene Achse, muss in der Übung bleiben. Ihn persönlich reize es allerdings nicht, für die Teilnahme an großen Turnieren zu trainieren und dadurch beständig noch höhere und weitere Sprünge aufnehmen zu müssen.

Klappt es mit dem Bikepark, wäre dieser eine ideale Ergänzung zum Freizeitangebot im Ehlried am Stadtrand. Dort wurden in den vergangenen Jahren eine große Multifunktionswiese und eine Hundewiese angelegt. Daneben liegt der Skaterpark, für den sich einst ebenfalls der Lorscher Jugendrat starkgemacht hat.