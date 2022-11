Am kommenden Sonntag (27.), wenn zahlreiche Besucher den Weihnachtsmarkt auf der Klosterwiese besuchen, sitzt eine junge Lorscherin im Flugzeug und konzentriert sich auf einen hochkarätigen sportlichen Wettbewerb. Marilena Seng, vielfach erfolgreiche Junioren-Tänzerin, wird in Slowenien an der Weltmeisterschaft teilnehmen und will natürlich einen Platz möglichst weit vorne erreichen. Für ihre

...