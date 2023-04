Lorscherin holt zweiten Platz beim Gastroverbands-Wettbewerb

Von Nina Schmelzing

Lorsch. „Fräulein“, das ruft heute natürlich niemand mehr. „Hallo“ oder „Junge Frau“ oder „Entschuldigung“, heißt es inzwischen meistens, wenn ein Gast auf sich aufmerksam machen möchte. Das berichtet Saskia Keilmann auf Nachfrage. Die junge Lorscherin kennt sich in der Gastronomie und dem Alltag dort bestens aus. Sie ist gerade zu einer Vize-Hessenmeisterin gekürt worden.

Keilmann hat den zweiten Platz bei einem Wettbewerb für Auszubildende im Gastgewerbe errungen. Ausgerichtet wurde dieser vom Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA. Künftige Köche, Hotel- sowie Restaurantfachleute und Experten für Systemgastronomie ermittelten bei den Meisterschaften in Frankfurt ihre Besten. Die junge Lorscherin nahm teil, punktete und holte den zweiten Platz im Wettstreit der angehenden Restaurantfachleute.

Wie anspruchsvoll der Beruf ist, macht sich kaum jemand bewusst, der in ein Lokal einkehrt. Ein Bier oder ein Stück Kuchen von der Theke zum Tisch eines Gastes zu bringen, kann schließlich fast jeder. Wenn man sich in einer Lokalität richtig wohl fühlt, dann liegt das aber sehr oft auch an guten Restaurantfachleuten. Sie kümmern sich aufmerksam um den Service und bleiben auch dann freundlich, wenn es hoch her geht und Gäste vielleicht sehr ungeduldig sind. Das Servicepersonal stehe gewissermaßen „an der Front“, unterstreicht auch Keilmanns Chefin Tonia Drayß, dass die Aufgabe als erster Ansprechpartner der Kundschaft alles andere als immer leicht ist.

Ihren Beruf erlernt die Auszubildende im Back- und Brauhaus - und dass in den Häusern der Familie Drayß in Lorsch und in Bürstadt viel Betrieb ist, wird jeder Gast bestätigen können. In Spitzenzeiten sind 200 Essen zu servieren. Alle Getränke auf einem Tablett in einer Hand unfallfrei die Treppe hinauf balancieren, möglichst keinen Wunsch vergessen, alle Bestellungen zügig richtig zuordnen, korrekt abrechnen und das alles jeden Tag über viele Stunden selbst bei hohem Lärmpegel erfordert Können und zudem einiges an Kondition.

Saskia Keilmann agiere „mit viel Energie“ und „sehr leistungsstark“, lobt die Chefin die junge Mitarbeiterin, die die dreijährige Ausbildung 2021 begonnen hat und sie nach verkürzter Lehrzeit in einigen Wochen mit den finalen Prüfungen im Juni abschließen wird. Unter Stress müsse man zudem priorisieren können, sagt Drayß. Mit ihren Englisch-Kenntnissen ist Keilmann zudem gefragt, wenn Touristen aus dem Ausland zu Gast sind, die zum Beispiel wegen der Welterbestätte Kloster Lorsch in die Stadt gekommen sind.

Die Arbeit von Restaurantfachleuten umfasst nicht allein das klassische Kellnern. Beim Wettbewerb in Frankfurt galt es unter anderem, ein Menü zu schreiben. Geprüft wurde, ob Vorgaben zum Beispiel für eine vegane Speisenfolge eingehalten werden. Warenkunde vom Petersiliensträußchen bis zum Rinderfilet gehört ebenso selbstverständlich zum Unterrichtsstoff dazu wie das richtig Polieren von Gläsern und Besteck.

Auch Verkaufsgesprächen sollten die Azubis gewachsen sein. Sie sollten die Speisekarte kennen, Empfehlungen aussprechen können und nicht zuletzt Nachfragen von Allergikern kundig beantworten können. Zu ihren Aufgaben zählt es auch, sich um größere Gesellschaften zu kümmern. Bei Goldhochzeiten, Erstkommunion- oder Tauffeiern kommen in Lorsch bekanntermaßen gern größere Familienrunden zusammen, die gut vorbereitet und organisiert sowie betreut werden wollen.

Von ihren Ausbildungsmöglichkeit im Betrieb und der Heinrich Metzendorf-Schule zeigt sich die junge Lorscherin angetan. Neben allen Fachkenntnissen, die man sich aneignen muss, verfügen gute Restaurantfachleute über Geduld, Sprachgefühl, Merkfähigkeit und Fingerspitzengefühl. Kinder nutzen einen Gasthaus-Besuch zum Beispiel gern, um zu bestellen, was ihnen schmecken würde - und das ist nicht unbedingt das, was ihre Eltern für sie ordern wollen. Restaurantfachleute managen solche kleinen Konflikte.

„Freundlichkeit kann man nicht lernen“, meint die 20-Jährige, der auch diese Fähigkeit gegeben ist. Die Tätigkeit in der Gastronomie sollte einem schon deshalb Spaß machen, weil sie zudem mit besonderen Arbeitszeiten verbunden ist: An zahlreichen Sonn- und Feiertagen, an denen die meisten anderen Menschen ihre Freizeit genießen, ist Saskia Keilmann selbstverständlich im Dienst.

Gekellnert habe sie „schon immer“, meint sie. Nach dem Fach-Abitur an der Geschwister-Scholl-Schule hat sie vor ihrer Ausbildung zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr begonnen. Die hohe körperliche Belastung in ihrem Job steckt sie unter anderem auch deshalb gut weg, weil sie sportlich ist. In ihrer freien Zeit hat sie sich früher als Übungsleiterin bei der Tvgg engagiert und als Rettungsschwimmerin bei der DLRG.

Die zielstrebige junge Lorscherin, die derzeit in Einhausen wohnt, denkt längst auch über die Zeit nach dem Abschluss als Restaurantfachfrau nach. Sie will eine Ausbildung im Hotelfach anschließen, die sie ebenfalls verkürzen kann.

An diesem Wochenende nimmt Saskia Keilmann aber erst einmal an einem DEHOGA-Trainingswochenende teil. Vorbereiten will sie sich dabei, gemeinsam mit anderen Spitzen-Azubis, auf die kommende Meisterschaft. Denn alle Erst- und Zweitplatzierten der Hessenmeisterschaft in Frankfurt können nun weitermachen, auch Saskia Keilmann hat die Chance erhalten, anschließend um den Deutschlandtitel zu wetteifern.