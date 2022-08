Lorscherin Helga Haeußler ist 90: Lebensfreude als Rezept

Das Wort Dame ist etwas aus der Mode gekommen, doch wer Helga Haeußler trifft, der weiß, was mit diesem Wort im positivsten Sinne gemeint ist. Freundlich lächelnd sitzt sie auf der Terrasse des Johanniterhauses in Lorsch und man mag gar nicht glauben, dass diese freundlich lächelnde Frau ihren 90. Geburtstag feiert. Ein Kompliment, das sie an diesem Tag nicht nur vom Pressevertreter hört,

...