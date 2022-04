Lorscher Wingertsbergschule sammelt 10 000 Euro an Spenden

Von Nina Schmelzing

Lorsch. Jubel und kräftiger Applaus waren gestern Vormittag auf dem Pausenhof der Wingertsbergschule zu hören. Dort trafen sich alle 25 Klassen zu einer kurzen Vollversammlung. Direkt vor dem Start in die Osterferien wollte Rektorin Jutta Rothfritz sie über das Ergebnis der gerade abgeschlossenen Ukraine-Hilfsaktion an der Grundschule unterrichten. Es sei „super“, hatte die Schulleiterin angekündigt. Und das sahen die Kinder und ihre Lehrer ganz genauso. Als die Summe verkündet wurde, gab es deshalb lauten Beifall.

Denn insgesamt kamen bei der Aktion unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ mehr als 10 000 Euro zusammen. Eine Woche lang waren die jungen Lorscher von Seiten der Schule dazu aufgerufen, sich an einer Solidaraktion zu beteiligen, die gemeinsam mit dem Schulelternbeirat unter Vorsitz von Katrin Braun organisiert wurde. Besonderheit dabei: Die Wingertsbergschüler sollten nicht einfach Hilfsgelder sammeln, sie sollten in ihren Familien vielmehr kleine „Dienstleistungen“ anbieten und dafür dann um eine Spende für den guten Zweck bitten.

Der Krieg in der Ukraine, die schrecklichen Bilder und Nachrichten, beschäftigen und bedrücken auch die Grundschüler in Lorsch sehr, wissen die Pädagogen. Die Solidaraktion mit der besonderen Art der tätigen Hilfe sei eine Möglichkeit, den Gefühlen der Ohnmacht entgegen zu wirken, hatten die Initiatoren erkannt. Von Eltern seien ähnlich positive Rückmeldungen gekommen.

Mit großem Einsatz kamen zahlreiche Kinder dem Aufruf nach. „Nie wurden so oft Spülmaschinen ausgeräumt“, stellte Rektorin Rothfritz fest, als die „Spendenbescheinigungen“ jetzt ausgewertet wurden. Auch wer Unterstützung bei der Gartenarbeit anbot, Bastel- oder Näharbeiten verkaufte oder die Straße kehrte, wurde in der vergangenen Woche von Großeltern, anderen Verwandten oder im Freundeskreis oft mit einer Spende für die Ukraine-Hilfe der Schule belohnt.

Unabhängig davon, wie klein ein erhaltener Geld-Beitrag im Einzelfall auch gewesen sein sollte - jeder Cent war wertvoll, machte die Schulleiterin klar. Addiert ergab sich schließlich die eindrucksvolle Summe von 8812 Euro und sieben Cent. Oliver Kiefer, Geschäftsführer des Lorscher Unternehmens Seeger-Lasertechnik, legte dann noch 2000 Euro dazu.

Sie hätten so viel an Spenden erwirtschaftet, dass sie damit glatt die teure Schlossallee erwerben könnten - und noch ein Hotel obendrein, veranschaulichte die Schulleiterin den Erst- bis Viertklässlern das „stolze“ Ergebnis mit einem Vergleich aus dem „Monopoly“-Spiel. Den Schülern, die mit Friedenstauben, selbst gebastelten Ukraine-Fahnen, blau-gelben Herzen und selbst gemalten Aufforderungen wie „Frieden für die Ukraine“ auf den Pausenhof gekommen waren, und deren Familien dankte sie für das Engagement. Einen Dank richtete sie auch an weitere Unterstützer wie etwa den örtlichen Drogeriemarkt, der den Schülern Material zur Verfügung stellte.

„Behaltet euer Mitgefühl und eure Energie“, appellierte sie an die Kinder. Ihr Beispiel mache Mut und stimme zuversichtlich für die Entwicklung der Gesellschaft, betonte auch Kiefer. Die Spende der Wingertsbergschule soll dem Kinderhilfswerk Unicef zugute kommen.