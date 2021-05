Lorscher Waldschwimmbad öffnet am 5. Juni

Lorsch. Im vorigen Jahr konnte das Waldschwimmbad wegen Corona erst am 23. Juni öffnen. Auch in diesem Jahr war an das traditionelle Anschwimmen Anfang Mai wegen der Pandemie noch nicht zu denken. Immerhin aber müssen Badegäste wohl nicht ganz so lange warten wie 2020. Angestrebt wird eine Öffnung des Freibads für Ende kommender Woche. Das sagte der Lorscher Hauptamtsleiter Ralf Kleisinger gestern auf BA-Anfrage.

Klappt diese Terminplanung, dann sollen Schwimmer am 5. Juni die ersten Bahnen im Becken ziehen können. Ob die Badegäste am kommenden Samstag eingelassen werden können, hängt unter anderem noch von der Wasserprobe ab, die das Gesundheitsamt jedes Jahr vor dem Saisonstart in allen Schwimmbädern nimmt. In Lorsch geht man davon aus, dass die Untersuchung auch diesmal positiv ausfällt und eine gute Wasserqualität bescheinigen wird. Aber das Ergebnis der Probe lag gestern noch nicht vor.

Spontan oder mit Vorab-Buchung?

Wie genau der Betrieb ablaufen wird, ist ebenfalls noch nicht endgültig entschieden. Im vorigen Jahr hatte man in Lorsch darauf verzichtet, dass Gäste – wie in den meisten Schwimmbädern rundum – ihre jeweilige Besuchszeit vorab buchen mussten. Auch spontane Abstecher ins Schwimmbad waren daher möglich, solange die erlaubte Höchstzahl an Gästen, die sich gleichzeitig auf dem Areal aufhielten, nicht erreicht wurde. Diese lag bei 1014. Eine Ampel zeigte das Besucheraufkommen am Eingang an.

Die Lorscher Regelung hatte hervorragend funktioniert, von Badegästen hatte es viel Lob für die Flexibilität gegeben. Ob sie auch in diesem Jahr zugelassen werden kann und den neuen Verordnungen entspricht, das wird allerdings gerade noch rechtlich überprüft.

Sicher ist, dass sich Schwimmbad-Freunde bereits um Tickets kümmern können. Das ist ab Montag (31.) möglich, und zwar direkt am Waldschwimmbad. Die Kasse ist – außer am Feiertag (3.) – von Montag bis Freitag jeweils zwischen 12 und 18 Uhr besetzt. Es können die Dauerkarten vom vorigen Jahr aktiviert werden oder neue Saisonkarten beantragt werden.

Tickets aus dem Vorjahr aktivieren

Zur Aktivierung muss das Antragsformular ausgefüllt vorgelegt werden, das an der Freibadkasse sowie der Bürger-Info im Stadthaus zu haben ist oder über die Homepage der Stadt. Zudem muss die Karte des vorigen Jahres vorgelegt werden.

Neue Anträge für Familien- und Dauerkarten können ab nächste Woche beantragt und zum ersten Schwimmbadbesuch abgeholt erden. Die Familiensaisonkarte kostet 100 Euro, eine Elternteilkarte 72,50 Euro. Für eine einzelne Saisonkarte zahlen Erwachsene 60 Euro, Rentner 40 Euro. Warteschlangen sollen auch künftig am Schwimmbad vermieden werden.

