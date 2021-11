Lorsch. Die Turnvereinigung Tvgg 1871 feierte ihr 150-jähriges Bestehen. In der Sporthalle erinnerte Ehrenbürgermeister Klaus Jäger in der Festrede an die Geschichte des Vereins. 1871 schufen sportbegeisterte Lorscher - Alexander Herd, Philipp Keller, Heinrich Schäfer, Heinrich Dossel und Johannes Huba - einen Turnverein. Da kein Sportgelände zur Verfügung stand, wurde in privaten Anwesen

...