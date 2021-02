Lorsch. Corona hat Sternsingern in desem Jahr überall einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die beliebten Besuche der „Heiligen Könige“, die in Gruppen von Haus zu Haus ziehen, auf Wunsch den Segen mitbringen und Spenden sammeln, waren wegen der Ansteckungsgefahr nicht möglich. In der Pfarrgemeinde St. Nazarius wurde früh nach Alternativen gesucht. Entschieden wurde bekanntlich, die Sternsinger-Aktion nicht nur auf die Katholiken zu beschränken, sondern Spendenaufrufe stattdessen in alle mehr als 6000 Lorscher Haushalte zu schicken – und auch der Segen „C+M+B“ kam als Aufkleber per Post in jeden Briefkasten.

Nur vier junge Leute durften diesmal als

Großer Aufwand zahlt sich aus

„Ein Riesenaufwand“, räumt Pfarrer Michael Bartmann ein, als er gestern zurückblickte. Die Mühe hat sich allerdings ausgezahlt. Denn die Summe, die zusammenkam, ist nun enorm. Sie beläuft sich auf 15 000 Euro.

„Wir sind stolz und glücklich darüber“, bilanziert Bartmann. Im Vorjahr hatte der Betrag, gesammelt unter damals natürlich einfacheren Bedingungen, 7100 Euro betragen, erinnert er.

Eine hohe Spendenbereitschaft hatte sich schon früh abgezeichnet. Bereits vor knapp drei Wochen hatte der katholische Pfarrer sich im Gottesdienst zuversichtlich gezeigt, dass diesmal 10 000 Euro möglich wären.

Kein Cent bleibt in der Pfarrei

Dass die Vorjahressumme letztlich sogar mehr als verdoppelt wurde, hatte aber wohl auch Bartmann nicht zu hoffen gewagt. In den vergangenen Tagen seien noch immer einige kleinere Beträge im Pfarrbüro eingetroffen. Die Aktion sei ein voller Erfolg geworden.

Für die Unterstützung von Kindern in Not, besonders für Bedürftige in der Ukraine, war diesmal von den Pfarreien aufgerufen worden. Das Spendengeld aus Lorsch geht nun an das Kindermissionswerk Sternsinger, das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche. „Und zwar eins zu eins“, betonte Pfarrer Michael Bartmann gestern: „Es bleibt kein Cent in der Pfarrei.“