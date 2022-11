Lorscher Sozialverband VdK ist 75 Jahre alt

Lorsch. Der Sozialverband VdK, Ortsgruppe Lorsch, feierte jetzt mit mehr als 60 Gästen, einem Sektempfang und gemeinsamem Abendessen, sein 75-jähriges Bestehen im Paul-Schnitzer-Saal. Zur Unterhaltung trug der Liedermacher Peter Kunert mit Gitarre und Gesang Lieder vor, unter anderem von Hannes Wader und Reinhard Mey, die von den Gästen mitgesungen werden durften. Die VdK-Vorsitzende Gaby Schneller betonte bei der Begrüßung, dass man lange haben warten müssen, in dieser Runde wieder feiern zu können.

In ihrem Rückblick auf 2022 erwähnte sie die Jahreshauptversammlung, eine Info-Veranstaltung und den monatlichen Stammtisch bei den Klosterspatzen. Der werde im Winter an jedem ersten Donnerstag im Monat im Back- und Brauhaus durchgeführt. Dazu komme seit September eine monatliche Sprechstunde im Stadthaus, am zweiten und vierten Donnerstag. Für das Jahr 2023 seien geplant: eine Info-Veranstaltung „Polizei“, Besuche in der Weinschänke Götzinger, Fahrt nach Lorch/Rheingau, ein Grillfest bei den Klosterspatzen, die Jahreshauptversammlung und eine Jahresabschlussfeier.

Bürgermeister Christian Schönung versicherte in einer kurzen Rede, dass der VdK in Lorsch präsent sei, dass deutschlandweit gute Arbeit geleistet werde und bei Beratungsbedarf stünden den Mitgliedern Sprechstunden zur Verfügung. Die seit 75 Jahren durchgeführte Vertretung der Interessen erinnere ihn an seine Oma, die auch Mitglied gewesen sei.

Der Verband unterstütze seine Mitglieder, wenn sie Schwierigkeiten hätten, ihre Rechte durchzusetzen. Der VdK habe ein großes Netzwerk und vertrete viele Generationen. Christian Schönung bedankte sich bei Gaby Schneller mit einem Scheck für die geleistete Arbeit.

In Vertretung von Pfarrer Renatus Keller sprach Margot Müller, Vorsitzende des Vorstands der evangelischen Kirchengemeinde, von der wichtigen Arbeit des VdK, der sich einsetze für die Gerechtigkeit armer Menschen, denen die Lobby fehle, auch in Lorsch. Es gebe zahlreiche Schwierigkeiten für Menschen. Die Sozialverbände sollten sich austauschen, wie geholfen werden könne. Die evangelische Kirchengemeinde mit der Diakonie würde sich über eine Zusammenarbeit freuen. Wenn der Neubau des Gemeindezentrums (Martin-Luther-Haus) fertig sei, stehe er allen Lorschern offen. Er könnte ein Treffpunkt sein.

Bevor Gaby Schneller einen Rückblick gab über die Gründung des Ortsverbands, gab es Informationen zum VdK. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs initiierten Kriegsüberlebende in Kommunen Selbsthilfegruppen, um die Interessen von Kriegsgeschädigten, Witwen und Waisen gegenüber der Verwaltung zu vertreten. Der Name lautete VdK, „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner“. 1950 wurde der deutsche Dachverband gegründet, seit 1994 offiziell „Sozialverband VdK Deutschland“. Er hat 2,1 Millionen Mitglieder, ist gemeinnützig, parteipolitisch und konfessionell neutral und finanziell unabhängig.

In Lorsch war Ludwig Dörr aus der Hirschstraße Initiator zur Gründungsversammlung am 23. März 1947 im „Weißen Kreuz“. Von 48 Anwesenden seien 37 Mitglied geworden.

Gewählt wurde Ludwig Dörr zum ersten Vorsitzenden, Josef Massoth zum zweiten Vorsitzenden. Jakob Fischer wurde Schriftführer, Konrad Jakob Rechner, Philipp Brunnengräber, Wilhelm Eck (Beisitzer), Elsbeth Neeb (Vertreterin der Hinterbliebenen.

1948 wurde Jakob Fischer Vorsitzender, 1952/53 Norbert Jürgens, 1953/54 Georg Rothenheber und von 1954 bis 1972 übernahm Jakob Fischer wieder den Vorsitz. Als er aus gesundheitlichen Gründen den Vorsitz abgab, stand Fritz Krebs bis zu seinem Tod 1975 dem VdK vor. Da übernahm Herr Poly das Amt, Margot Scheuermann wurde zur Vertreterin gewählt und 1977 zur Vorsitzenden.

Gaby Schneller versicherte, dass Jakob Fischer den Ortsverband 22 Jahre geleitet habe, Margot Scheuermann wahrscheinlich noch länger. In den Folgejahren gab es diese Vorsitzende: Herbert Gehringer, Edith Jäger, Margot Wetzler, Rosi Lamura. Seit dem Jahr 2019 ist Gaby Schneller Vorsitzende. Rosi Lamura und Herbert Gehringer nahmen an der Jubiläumsveranstaltung teil. Gaby Schneller erwähnte, dass der Ortsverband teilweise das Verfügungsrecht erworben habe für die Belegung der von der Wohnbau Bergstraße in der Hügel- und Sigehardstraße errichteten Wohnblocks für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene zu damals preisgünstigen Mieten.

In einen dritten Wohnblock, errichtet vom Landeswohlfahrtsverband, fanden zwölf Familien eine neue Wohnung. Im Lauf der vergangenen Jahre seien Ausflüge organisiert worden, es habe sogar eine Laien-Theaterspielgruppe gegeben. Gedankenaustausch, Geselligkeit, Kranken- und Geburtstagsbesuche wurden gepflegt. In den letzten Jahren habe sich die Verbandsarbeit geändert. „Es wurden nicht nur Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene betreuend beraten, der VdK nennt sich nun „Sozialverband VdK“ und ist offen für Behinderte, Rentner und auch für Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen und sozialen Beistand brauchen.

Dabei spielt das Alter keine Rolle“, verdeutlichte Schneller die heutige Situation des Verbands. Sie vergaß auch nicht den Hinweis, dass der Vorstand sich über jede Hilfe freue und es begrüße, wenn einige aus den Reihen der Besucher für eine Mitarbeit gewonnen werden könne. Sie bedankte sich bei allen Unterstützern, insbesondere bei der Stadt Lorsch für die gewährten Hilfen. Die Besucher bedankten sich mit lautem Beifall.