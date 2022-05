Lorsch. Unter dem Motto „Wir wollen helfen“ haben Schüler aller Klassenstufen der Lorscher Werner-von-Siemens-Schule für ukrainische Menschen in Not gebacken. Die Muffins wurden in Tüten mit blau-gelben Flaggen verpackt, zum Teil mit Text in kyrillischer Schrift versehen.

Religionsgruppen der zehnten Jahrgangsstufe boten die Muffins dann auf dem Marktplatz an und sammelten Spenden. Insgesamt kamen 752 Euro zusammen. Das Geld wurde an die Caritas weitergeleitet, um Ukrainer zu unterstützen. red

