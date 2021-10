Fast bekäme er selbst Lust darauf, sich bald verabschieden zu lassen. So witzelte Pfarrer Renatus Keller gestern in seiner Ansprache im Kirchgarten angesichts der Fülle an herzlichen Worten, mit denen sein Kollege Thomas Blöcher von zahlreichen Rednern bedacht wurde. Die evangelische Kirchengemeinde hatte zu einem Festgottesdienst eingeladen. Der Anlass dafür war allerdings keiner, der die

