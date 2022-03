Lorscher Paar tanzt von Medaille zu Medaille

Lorsch. Tanzsportler wurden durch Corona hart gebeutelt. Ins Freie verlegen lässt sich ihre Disziplin schließlich schlecht. „Eigentlich sind wir alle 14 Tage auf einem Turnier“, sagen Renate und Helmut Ruh rückblickend. Im vorigen Jahr dagegen besuchten sie nur einen einzigen wichtigen Wettbewerb. In Kelkheim nahe Frankfurt holte sich das Paar, das für den TSC Rot-Weiß Lorsch startet, den Sieg bei der Landesmeisterschaft der Senioren III. In der A-Klasse Latein tanzten sich die Ruhs an die Spitze. Jetzt ist das Duo für die Wahl der Sportler des Jahres der Stadt Lorsch nominiert.

Ein Bruch – aber es ging weiter

Ausgewählt für diesen kleinen Kreis an Bewerbern für die Publikumswahl sind Helmut und Renate Ruh nicht zum ersten Mal. Auch im vorigen Jahr schon ist ihnen durch die Sportkommission und den Magistrat diese Ehre nach herausragenden Leistungen zuteil geworden. Denn einen ersten Titel als Landesmeister hatte das Paar auch damals schon vorzuweisen. Dass sie ihn 2021 grandios verteidigen konnten, war nicht selbstverständlich. Denn die Sportler hatten nicht nur wegen der Pandemie alles andere als gute Voraussetzungen. Renate Ruh musste zudem wegen eine Schulter-Operation pausieren – und kaum lief alles wieder bestens, brach sie sich den Unterarm.

Renate und Helmut Ruh, die für den Lorscher TSC starten, sind Landesmeister Latein in ihrer Altersklasse. Ihren Sport haben sie erst spät für sich entdeckt. © Neu

„Wir hatten so schön trainiert“, bedauert die Athletin das Handicap. Entmutigen ließen sich die beiden aber nicht. Denn sie sind begeisterte Tänzer. Training steht bei ihnen jeden Tag auf dem Programm, wie Renate Ruh berichtet. Ihr besonderer Trainingsfleiß und die große Freude am Tanz haben möglicherweise auch damit zu tun, dass sie ihre Lieblingssportart erst vergleichsweise spät entdeckt haben. Im Alter von 51 Jahren erst besuchten sie gemeinsam eine Tanzschule. Ihr neues Hobby ließ sie seitdem nicht mehr los.

Renate Ruh, die sich früher dem Reitsport widmete, hatte die Idee mit der Tanzschule. Ihr Mann war nicht gleich Feuer und Flamme dafür – aber er ließ sich glücklicherweise von ihrem Vorschlag überzeugen und hat es nicht bereut. Inzwischen sind beide über 60 und tanzen von Medaille zu Medaille.

Die meisten Erfolge haben die Ruhs in den Latein-Tänzen gesammelt, mehr als zehn Medaillen. Seit 2015, seit sie an Turnieren teilnehmen, stünden sie immer auf dem Treppchen, sagt Helmut Ruh. Das Paar ist sportlich sehr vielseitig. Denn die Ruhs beherrschen nicht nur die fünf Latein-Turniertänze wie Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha, Paso Doble und Jive, sondern auch die Standardtänze wie Wiener und Langsamer Walzer, Slowfox, Quickstep und Tango. Alle zehn Tänze auf Turnieren zeigen zu können, gilt im Tanzsport als Königsdisziplin.

„Ich liebe alles“, sagt Renate Ruh zwar. Sie räumt aber ein, dass es bei den Standardtänzen für ein Paar mit ihrem Größenunterschied nicht immer so einfach ist, wenn bei den Turnieren jede Bewegung genau wie vorgegeben auszuführen ist. „Er ist groß, ich klein“, macht sie mit Blick auf ihren stattlichen Partner deutlich, der gelegentlich zum Ausgleich ein bisschen tiefer in die Knie geht. Bei den Lateintänzen sind die Freiheiten im Ausdruck größer, die Körpergröße ist egal und die Ruhs können ihr Talent voll ausspielen. „Ich kann auch die Männerschritte“, sagt Renate Ruh. Und weil sie gerne dazulernen, haben die Ruhs, die in der Nähe von Grünstadt daheim sind, auch den Lorscher TSC als ihren Verein ausgewählt. Sie loben die Trainer, unter anderem Peter und Tatjana Müller sowie Robert Wolf. Von der A-Klasse Latein sind Helmut und Renate Ruh inzwischen aufgestiegen in die höchste, die S-Klasse.

Es ist nie zu spät

Wichtig ist es Renate Ruh, vor allem eins zu vermitteln: „Es ist nie zu spät“ – zumindest, was das Tanzenlernen betrifft. Man solle das Interesse bloß nicht ignorieren, weil man sich im Alter vielleicht nicht mehr traut. Tanzen, so sagen die beiden 64-Jährigen, halte Körper und Geist noch dazu fit bis ins hohe Alter.

