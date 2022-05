Vom weinenden und lachenden Auge war die Rede, als dieser Tage in Lorsch Lothar Maibaum im Beisein seiner Frau Erika Maibaum in den Ruhestand verabschiedet wurde. Einundzwanzig Jahre arbeitete er im Team des Städtischen Betriebshofs, gehörte jener Gruppe von Mitarbeitern an, die sich um das Grün in der Klosterstadt kümmern.

Anerkennung für sein Engagement kam aus dem Rathaus und seitens

...