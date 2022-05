Lorscher Kicker als Sticker

Lorsch. Beim Lorscher SC Olympia freut man sich auf die Aktion „Stickerstars“, die am morgigen Samstag, 7. Mai, beginnt. Die Sticker-Alben mit den Bildern der Teamkollegen des Vereins im Sammelalbum sind im Daubhart zu haben (Rewe-Markt). Umgesetzt wird die Sammelaktion mit dem Berliner Start-up-Unternehmen „Stickerstars“, so die Olympia. In die Vereinskasse sollen zwei Euro pro verkauftem Album fließen. Zehn Wochen werden Sticker von Spielern, Trainern und anderen Mitgliedern in Sticker-Tütchen und Sammelhefte im Vereinslook angeboten, auch eine Online-Tauschbörse wird eingerichtet. red

