Lorscher Katholiken trauern um Clemens Kipfstuhl

Lorsch. Clemens Kipfstuhl ist tot. Der katholische Pfarrer starb plötzlich im Alter von nur 44 Jahren. Die Lorscher Pfarrgemeinde St. Nazarius wird in einem Gottesdienst an den Seelsorger erinnern, der einst in Lorsch als Kaplan wirkte. Dieser ist für den 12. März (Samstag) vorgesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anfang 2010 hatte der in Drais bei Mainz geborene Kipfstuhl seinen Dienst in der Klosterstadt begonnen. Als Diakon war er auch in St. Peter in Heppenheim tätig, zuletzt war Kipfstuhl Pfarrer von St. Johannes der Täufer in Weiterstadt.

Drei Jahre als Kaplan in Lorsch

Mehr als drei Jahre lang arbeitete Kipfstuhl in Lorsch. „Er bleibt als engagierter Priester und sehr beliebter Seelsorger in der Jugendarbeit bei allen, die ihn kannten und mit ihm in der Gemeinde arbeiteten, in bester Erinnerung“, heißt es von der St. Nazarius. Für die Pfadfinder und Pfadfinderinnen, die Messdiener, die katholische junge Gemeinde und andere Jugendgruppen war er ein wichtiger Ansprechpartner. Kipfstuhl war auch Diözesankurat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Clemens Kipfstuhl, in der Freizeit sportlich und musikalisch aktiv, hatte einen weiten Blick. Bevor er nach Lorsch gekommen war, arbeitete er unter anderem in einem Elendsviertel in der Dominikanischen Republik.

Anmeldung ab Montag

Den Gottesdienst am 12. März um 18 Uhr in Lorsch wird musikalisch die Gruppe Labyrinth gestalten. Eine Anmeldung für Teilnehmer ist ab dem kommenden Montag (7.) telefonisch oder online möglich, die Platzzahl ist begrenzt. Das Gotteshaus bleibt anschließend zum stillen Gebet bis gegen 20.30 Uhr geöffnet, für diejenigen, die keinen Platz erhalten haben. Auch ein Kondolenzbuch liegt aus. sch/red