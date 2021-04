Lorscher Johannisfest fällt wieder aus

Lorsch. Beinahe wäre das Johannisfest abgeschafft worden. 2019 hatte der Magistrat mit Bürgermeister Christian Schönung an der Spitze vorgeschlagen, das Lorscher Traditionsfest zu opfern. Die Kosten-Nutzung-Rechnung sprach gegen die Beibehaltung der Großveranstaltung. Viele Lorscher machten sich aber für den Erhalt stark. Beschlossen wurde also, für das Johannisfest eine neue Konzeption zu erarbeiten. Im Kulturamt war man bereits auf einem guten Weg dafür – dann aber kam Corona. 2020 konnte es wegen der Pandemie kein neues Johannisfest geben. Nun ist klar, dass sich auch in diesem Jahr keine Chance dafür eröffnet. Das Fest Ende Juni ist wegen Corona erneut abgesagt. Immerhin aber soll es wieder einen „Sommerpark“ im Stadtzentrum geben. sch

