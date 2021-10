Lorscher Jahrgang 1940 holt seine Jubiläumsfeier nach

Lorsch. Auch der Jahrgang 1940 konnte 2020 sein 80-Jahre-Jubiläum nicht feiern. Um aber den Kontakt zueinander nicht zu verlieren, wollen sich die Jahrgangsangehörigen jetzt zu einer „Nachfeier“ treffen. Termin ist am kommenden Samstag, 16. Oktober, ab 11 Uhr im Sportpark Ehlried. Eingeladen sind auch die Angehörigen bereits verstorbener Jahrgangsmitglieder. Schon jetzt seien auf die per E-Mail und Briefpost versandten Einladungen „erfreulich viele Anmeldungen“ eingegangen, teilt das Sprecherteam des Jahrgangs mit. Nach einem kleinen Sektempfang will man am Samstag gemeinsam zu Mittag essen. Mit Kaffee und Kuchen soll der Nachmittag ausklingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Künftig sollen wie in den vergangenen Jahren regelmäßige Treffen stattfinden. Die Termine werden unter anderem im Vereinspiegel dieser Zeitung bekanntgegeben. red